即巿股評 國際財經

利好消息一浪接一浪！市場憧憬美國短期再推刺激經濟方案，財長努欽表示，聯儲局即將啟動一項貸款計劃，幫助在新冠疫情中遭受打擊的中型企業，華府亦正研究其他振興經濟的措施。另外，一向敵視巨企和華爾街的民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)宣布退選，掃除金融市場的政治疑慮；之後聯儲局公布上月15日舉行的緊急議息會議紀錄，顯示政策委員們預期在可見未來，利率將維持接近零水平。

各方好消息刺激美股周三(8日)向上，道指等三大指數均以接近全日高位報收，急漲2.58%至3.44%，標普500指數11個板塊更全數報捷。標指連日出現反彈，周三收報2749點，相較2月19日創下的收市紀錄高位3386點只低18.79%，初步脫離技術熊市區域；若以上月23日的低位2237點起計，標指截至昨日已累漲22.93%，成功進入技術性牛市。標指在3月12日確認熊市後，短短20個交易日即「熊轉牛」，某程度建基於市場對來自央行釋出海量流動性的樂觀反應。然而，若從基本因素角度評估，投資者不宜過早放下戒心。

即使真的如美國國家過敏症和傳染病研究所(NIAID)主任福西(Anthony Fauci)所料，當地疫情將在本周之後開始好轉，但美國多個州份均發布居家隔離令，關閉從事非必要業務的商店，對經濟的最終破壞或較想像中嚴重，近期就業數據之差就是明證。

美國首次申領失業救濟人數已連續兩個星期高於市場預測逾一倍，上月非農就業職位變化也令經濟學家大跌眼鏡，按月大減70.1萬份工，為預期減少10萬份的7倍有多。值得留意的是，該數據尚未完全反映過去兩周合計近1000萬人首次申請失業救濟的情況。換言之，上述可能只是未來數月失業數據更趨嚴峻的開端。聯儲局前主席耶倫日前指出，美國經濟正經歷「絕對令人震驚」(absolutely shocking)的陣痛，只是經濟數據滯後而已，若有即時統計數字反映實際情況，當前失業率恐怕已達12%至13%，而且還會持續上升。

美國就業市場惡化，經濟活動停滯，儘管聯儲局已採取「強力(forceful)」救市手段，但《華爾街日報》綜合50多位商界和學術界經濟學家的平均預測，認為美國今年第二季GDP將按年萎縮25%，近半受訪者相信美國經濟可能傾向「U形」(甚至「L形」)復甦。

疫情發展不明朗，同樣為企業盈利帶來巨大壓力。自上月肺疫在歐美迅速擴散以來，美國企業盈利前景愈趨暗淡。附【圖】所見，彭博綜合分析員預測，美股標指的每股盈利(EPS)已遭下調至147.82美元，較年初高位削減約27美元或15.5%，且跌勢迄今未見喘定。更重要的是，美股大幅反彈後，估值已重返平均水平，標指現價市盈率(P⁄E)回升至18.1倍左右，較過去10年均值高出約0.1個標準差，稱不上便宜，對中長線投資者而言，顯然毋須心急入市，特別是在控制疫情出現突破性進展(例如成功研發疫苗等)之前，暫不宜大舉增加股市的投資比重。當然，博短線超賣反彈則作別論，惟須留意透過控制注碼減低風險。

信報投資研究部

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