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今日 21:04 國際財經

IMF:全球經濟或陷大蕭條以來最嚴重衰退

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國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃稱，新冠疫情將使全球經濟在今年轉為「深度負增長」，引發1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，全球經濟要到明年才會出現部分復甦。

她續稱，在3個月前，IMF還預計今年有160多個成員國的人均收入將實現正增長，而今天這個數字顛倒過來，現在預測今年將有170多個國家的人均收入出現負增長。如果下半年疫情逐漸減退，IMF預計2021年將可局部復甦，但她警告形勢也可能惡化，取決於許多可變因素，包括疫情持續多久

格奧爾基耶娃提到，隨着大宗商品價格大幅下跌，新興市場和發展中國家將需要數萬億美元來抗擊疫情、挽救經濟。為確保未來的復甦，呼籲繼續努力控制疫情並支持衞生系統，同時避免可能放緩重要醫療設備和食品流動的出口管制。

她指出，IMF已經做好部署其1萬億美元放款能力的準備。執行委員會已批准將緊急融資規模擴大一倍至1000億美元，以滿足90多個國家及地區的要求。

IMF還在尋找提供額外流動性支持的方法，包括通過建立新的短期流動性額度，以及允許甚至向債務難以維繫國家提供貸款的解決方案等。同時，正在尋求將突發災難救濟和遏制基金(Catastrophe Relief and Containment Fund)規模從2億美元左右擴大至14億美元。

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