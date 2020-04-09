國際財經 即巿股評

周二(4月7日)澳洲儲備銀行宣布維持利率於0.25%不變，其後的政策聲明表示澳央行採取的貨幣政策和財政政策弱化衰退預期，採取的實質性措施已經使市場比幾周前更有效地運作。部分政府債券市場的運作有所改善，澳央行將採取一切措施達成3年期收益率目標，如果條件改善，將減少債券購買。未來將縮減寬鬆措施的暗示提振澳元/美元短線上漲近30點，當日澳元/美元曾升至0.6205，其後滙價延續升勢，今日(4月9日)則進一步升至0.6247，創自3月13日以來的近一個月新高。

值得留意的是，今日凌晨2點美國聯儲局公布3月份兩次緊急降息會議的紀要，紀要顯示聯儲局官員都認為美國經濟前景急劇惡化，有很大的不確定性，他們需要對疫情採取「強而有力」的貨幣政策行動。但由於聯儲局在兩次緊急降息之後，進一步推出了「無限QE」及多項新的貸款工具，此紀要對於市場影響不大。總體而言，只要市場不再出現美元流動性緊缺或恐慌性拋售問題，美滙指數應會因美國的大規模寬鬆貨幣政策而走軟。

技術分析方面，澳元/美元觸及17年新低至0.5507後大幅反彈，反彈幅度逾700點。現時澳元/美元正於前下降通道底部0.6200附近水平爭持，若能進一步突破0.6250及0.6270阻力，或有機會進一步反彈至0.6400甚至0.6450附近(從去年12月30日高位0.7029至3月16日低位0.5507下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)；但若滙價跌穿短期支持0.6180，後市或會再度由升轉跌，下探0.6000水平。

交易策略方面，我們根據4月1日策略已於0.6230沽出澳元/美元(下望0.6010，升穿0.6270止損)。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供