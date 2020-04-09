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今日 18:42 國際財經

歐股中段個別走 關注油組會議及數據

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美國新冠病毒確診病例有見頂跡象，惟市場關注油組與盟友會否達成減產協議，以及美國稍後公布的首次申領失業金人數，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報5712點，漲34點或0.61%；德國DAX指數報10383點，漲50點或0.5%；法國CAC 40指數報4425點，跌17點或0.4%；意大利富時MIB指數報17570點，漲190點或1.09%。

道指期貨暫報23277點，升31點。

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等盟友(OPEC+)周四開會。俄羅斯會前表明，準備削減產量以幫助穩定市場。不過，路透引述一名俄羅斯消息人士和一名OPEC消息人士表示，沙地和俄羅斯圍繞全球石油大幅減產計劃，仍有分歧需要解決。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)指出，歐洲不應該執着於通過一個特別設立的歐洲救助基金發行「新冠債券
」的想法。美國聯儲局主席鮑威爾周四上午將在布魯金斯學會主辦的網上直播，分享如何評估這場仍在肆虐的危機。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報26.67美元，漲1.58美元或6.3%；倫敦布蘭特期油報34.29美元，漲1.45美元或4.42%。

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