國際財經

美國新冠病毒確診病例有見頂跡象，市場憧憬疫情下周或有改善，加上沙地俄國有望達成減產協議、民主黨總統參選人桑德斯退選亦掃除美國金融市場的政治疑慮，歐洲股市早段升逾1%至2%。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5804點，漲126點或2.23%；德國DAX指數報10541點，漲208點或2.02%；法國CAC 40指數報4523點，漲80點或1.82%；意大利富時MIB指數報17699點，漲318點或1.83%。

道指期貨暫報23550點，升304點。

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)周四開會。俄羅斯會前表明，準備削減產量以幫助穩定市場。有報道稱，俄羅斯同意每日減產160萬桶，並與沙地阿拉伯接近達成減產協議。

美國總統特朗普表示，美國經濟經濟可能會分階段重新啟動，但如果能有一個「大爆炸」的開局將會不錯，惟前題是新冠病毒新增死亡病例需要處於下降趨勢。不過，美國民主黨與共和黨就下一份刺激法案藍圖的商討，陷入膠着局面。此舉意味國會不易通過新一份刺激法案。

市場亦關注歐盟成員國的財長遲遲未能就整體的抗疫紓困措施達成共識，因為南歐國家與西北歐國家之間存在分歧，雙方將於周四再度開會。歐洲央行行長拉加德強調，要有全面及準確的財政與貨幣政策，以及有公平的應對新冠病毒做法，才是最佳應對策略。

美國總統大選方面，民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)決定退選，意味着前副總統拜登(Joe Biden)將代表民主黨，與現任總統特朗普角逐下一屆總統大選。

市場憧憬OPEC+有望達成減產協議，抵消美國石油庫存大幅上升的消息，提振油價扳升。紐約原油期貨現時每桶報26.36美元，漲1.27美元或5.06%；倫敦布蘭特期油報33.81美元，漲0.97美元或2.95%。