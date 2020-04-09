國際財經

南韓央行維持指標利率不變，央行行長李柱烈指出，央行仍有利率政策空間，將視情況在5月份採取應對措施。

李柱烈表示，新型冠狀病毒疫情對全球各個經濟體的衝擊，將超過金融危機。南韓今年的經濟增速將低於央行2.1%的最新預測值，但如果疫情能在第二季穩定下來，仍可實現正增長。

他稱，南韓央行將力求穩定市場，將於稍後宣布購買更多政府債券。

南韓央行今早一如市場預期，維持指標利率0.75厘不變。政策委員會中有兩名委員對該決定持有異議，希望減息25個基點。