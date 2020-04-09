國際財經

美國總統特朗普表示，希望美國經濟以一個「大爆炸」的方式重新啟動，但前題是新冠病毒新增死亡病例需要處於下降趨勢。

特朗普沒有給出他希望經濟重啟的時間表，但白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)早前稱，經濟有可能在四至八周後重啟。

特朗普指出，經濟可能會分階段重新啟動，但如果能有一個大爆炸的開局將會不錯。他在決定如何推進時，將在很大程度上仰賴專家的看法。

儘管特朗普希望經濟盡快恢復正常運行，但其醫療顧問呼籲謹慎以對，因為擔心過早恢復正常狀態，可能導致疫情捲土重來。