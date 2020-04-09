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美國共和民主兩黨對新刺激法案存分歧

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美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西和民主黨籍參議院少數黨領袖舒默提出下一份刺激法案藍圖後，與共和黨周三的商討陷入膠着局面。此舉意味國會不易通過新一份刺激法案。

兩人周三較早時公布，希望下一份刺激法案涉及資金要5000億美元，除了2500億美元用作小企業援助計劃外，還要求另外2500億美元，援助醫護界與地方政府。

不過，共和黨領袖暫時未有同意小企業援助計劃以外的其他要求。共和黨參議院財經委員會主席Chuck Grassley認為，民主黨以小企援助為要脅，提出根本不須的訴求。

 

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