熱門：

今日 09:07 國際財經

拉加德促歐盟國家團結 應對肺疫衝擊

放大圖片

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)促請歐洲國家團結一致應對新冠肺炎疫情。

歐盟成員國的財長一直討論整體的抗疫紓困措施，但是遲遲未能達成共識，因為南歐國家與西北歐國家之間存在分歧。雙方將於周四再度開會。

拉加德在多份歐洲報章發表文章，強調要有全面及準確的財政與貨幣政策，以及有公平的應對新冠病毒做法，才是最佳應對策略。

她認為，最重要的是集合所有歐盟成員國，才有足夠的力量應對疫情的經濟衝擊，各國要互相支持，令到政策收到最大效益。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads