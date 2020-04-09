國際財經

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)促請歐洲國家團結一致應對新冠肺炎疫情。

歐盟成員國的財長一直討論整體的抗疫紓困措施，但是遲遲未能達成共識，因為南歐國家與西北歐國家之間存在分歧。雙方將於周四再度開會。

拉加德在多份歐洲報章發表文章，強調要有全面及準確的財政與貨幣政策，以及有公平的應對新冠病毒做法，才是最佳應對策略。

她認為，最重要的是集合所有歐盟成員國，才有足夠的力量應對疫情的經濟衝擊，各國要互相支持，令到政策收到最大效益。



