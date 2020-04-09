國際財經

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)預期，美國經濟在第二季顯著下滑後，下半年會恢復增長。

他接受路透訪問時表示，即使美國經濟重新啟動，消費者也不可能一如疫情前般隨意自由花費，因為他們不單憂慮外出時有機會染病，也擔心個人收入突然再度下滑，令到經濟復甦力度變得較弱。他估計，今年底的經濟將較去年底收縮4%至5%。

卡普蘭估計，失業率可能升至超過10%，然後年底回落到7%至8%，明年再進一步下降。

他認為，聯儲局需要不時按照實際情況，微調其刺激經濟措施。



