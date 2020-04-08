國際財經

歐洲最大飛機製造商空中巴士宣布，由於新冠肺炎疫情重創航空業，導致飛機需求銳減，決定削減產量三分之一。

空巴披露，根據最新生產計劃，每月將製造40架A320，2架A330，以及6架A350。首季共交付122架飛機，另外有60架尚未交付，期內新增訂單290架。3月交付量為36架，2月為55架。

集團行政總裁Guillaume Faury表示，面對前所未見的挑戰，集團希望盡快減產，以適應市場環境。他不願評估何時結束減產，強調現時首要工作是控制開支，暫時無意尋求政府援助。