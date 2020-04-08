國際財經

日本豐田汽車表示，因應新冠肺炎疫情仍然嚴峻，以及市場對新車需求放緩，決定繼續暫時關閉北美洲各個生產廠，直至5月4日，相當於把關閉廠房時間延長兩周。

豐田指出，不會安排直屬僱員暫時休假，但在額外10天延長關閉廠房期內，時薪工人需扣減兩天有薪假期，若有工人已經沒有任何有薪假期，便要失去兩天薪酬。

對於5000名由外間代理人聘用的工人，豐田將把這批人送回代理人，他們獲保留醫療福利，也有權領取失業救濟。

前一天，本田與日產公布延長停工期，並要求數以千計僱員暫時休假。