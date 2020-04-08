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儲局料長期維持低利率 道指飆逾700點

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歐美多國新冠肺炎疫情呈現放緩，美股周三高開後站穩；中段傳出民主黨總統參選人桑德斯(Bernie Sanders)退出總統提名戰，消息刺激道指飆逾600點；尾段聯儲局公開上月中緊急議息會議的開會紀錄，反映政策委員們認同應該將利率長期保持在低水平，道指升幅進一步擴大至超過700點。

截至本港時間凌晨約2時39分，道指報23346點，升693點或3.06%；稍早時盤中暫時高位觸及23373點，升幅達到719點。標普500指數現報2741點，升82點或3.09%。納指現報8079點，升192點或2.44%。美國財長努欽較早時表示，本周盡快敲定對航空公司的援助方案；航空及航天相關股份受捧，雷神(Raytheon)股價抽高9.21%，暫時為表現最強的道指成分股；波音都上漲4.62%。金融股延續強勢，高盛攀升5.32%，美國運通都升4.34%。

華府強力扶持中小企

努欽亦表示，聯儲局將於本周啟動一項貸款計劃，幫助在新冠疫情中遭受打擊的中型企業。國會已經指示聯儲局創設這項工具，這是上月簽署立法的2.2萬億美元經濟紓困方案中的部分內容。

這項名為實體經濟貸款工具的計劃是針對那些僱員在500人以上，不符合小企業貸款資格，同時又不符合針對大型企業的聯邦貸款資格的公司。

另外，世貿組織(WTO)預期，今年全球經濟(GDP)將萎縮2.5%至8.8%，而全球商品貿易大跌13%至32%。世貿警告，貿易跌幅有可能較2008至2009年時更大，尤其是汽車及電子產品，而服務貿易則受到旅遊禁令所影響。

美元偏強，ICE美滙指數重上100，暫時報100.04，回升0.14%。歐羅跌0.22%，報1.0868美元；英鎊則彈升0.52%，報1.2401美元。

紐約6月期金反覆靠穩，收市反彈0.04%，每盎斯報1684.3美元。

油市繼續憧憬主要產油國減產，以紐約期油升幅較顯著，收市抽升6.2%，每桶報25.09美元。

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