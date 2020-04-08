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聯儲局:經濟前景急劇惡化 未來存在巨大不明朗

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美國聯邦儲備局公布3月15日舉行的緊急議息會議紀錄，表示負責制定貨幣政策的公開市場委員會(FOMC)所有成員都認為，受新冠肺炎疫情影響，最近數周美國經濟前景急劇惡化，並對未來構成巨大不明朗。

議息紀錄稱，FOMC委員們認同動用所有利率工具的重要性，同時認為在可見的未來，應該繼續讓利率錨定在底部水平，直至經濟有足夠能力抵禦疫情帶來的風險。

委員們假定美國經濟出現兩種發展情況，一種情況是今年下半年即能復甦；另一種惡劣情況是經濟進入衰退，直至明年才有明顯反彈。面對衰退威脅，委員們決定斷然採取「強力」(forceful)手段，不惜將利率降至緊貼零的歷史低水平。

預期低利率維持較長時間

聯儲局在3月15日周日下午議息後，宣布將聯邦基金指標利率大幅下調0.75厘，降到零至0.25%區間，相當於2008年金融海嘯時期的水平。所有投票的委員中，只有克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)持不同意見，她認為只應該減息0.5厘，因為要為聯儲局的貨幣政策預留彈性空間。

委員們在這次議息會議上，同時討論到原本計劃在5月3日召開緊急會議，並且宣布將利率下調0.5厘的決定。

議息紀錄也顯示，委員們同意聯儲局向外界提供利率「前瞻指引」，作為發表利率路徑的策略。

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