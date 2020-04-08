熱門：

今日 00:25 國際財經

儲局取消富國資產限制 鼓勵加強中小企借貸

放大圖片

美國聯邦儲備局暫時取消針對富國銀行(Wells Fargo)施加的資產限制，目的是鼓勵富國參與由政府推出的中小企借貸計劃(PPP)。

聯儲局稱，富國需要把其從PPP或其他主要銷售渠道獲得的收益，歸還予財政部，或者以非謀利形式處理這些收益。

富國為美國第三大銀行，今年初遭美國監管機構判罰30億美元(折合234億港元)和解金，以結束富國涉及的銷售操作醜聞民事指控。富國承認曾迫使數以千計僱員於2002至2016年期間，開設假賬戶以應付銷售指標。聯儲局其後對富國實施資產限制。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads