國際財經

美國聯邦儲備局暫時取消針對富國銀行(Wells Fargo)施加的資產限制，目的是鼓勵富國參與由政府推出的中小企借貸計劃(PPP)。

聯儲局稱，富國需要把其從PPP或其他主要銷售渠道獲得的收益，歸還予財政部，或者以非謀利形式處理這些收益。

富國為美國第三大銀行，今年初遭美國監管機構判罰30億美元(折合234億港元)和解金，以結束富國涉及的銷售操作醜聞民事指控。富國承認曾迫使數以千計僱員於2002至2016年期間，開設假賬戶以應付銷售指標。聯儲局其後對富國實施資產限制。