國際財經

國際油價於上周受好淡消息影響大幅波動，美元/加元亦因此不斷反覆拉锯。美國總統特朗普於上周二(3月31日)表示，將在有需要時參與沙地和俄羅斯就油價下跌進行的對話，其後於上周四(4月2日)又稱相信沙地和俄羅斯能在未來數天解決圍繞石油產量的分歧，並預計沙地和俄羅斯將每日減產1000萬至1500萬桶。消息公布後，紐約期油大漲18%，當日升幅一度接近三成，美元/加元受此影響，曾大跌近180點至1.4080水平。

然而，在特朗普大放好消息的翌日，則出現俄羅斯和沙地阿拉伯根本沒有同意達成減產協議的消息報道，油價隨即再度展開跌勢，但美元/加元的走势却因投資者保持慬慎態度而缺乏方向，滙價上周五(4月3日)持續於1.4100至1.4250區間上下波動。

值得留意的是，沙地及俄羅斯將於本周四(4月9日)舉行視像會議，以決定未來油價命運。除非雙方與美國達成共識及協議並一併減產，否則油價仍然岌岌可危，很大可能會繼續拖累加元繼續走弱，投資者不應掉以輕心。

技術分析方面，美元/加元在短暫升至4年新高1.4665(逼近2016年1月高位1.4689)後大幅回落逾700點，以消化過去的超買力量。目前美元/加元於周線圖初步形成小三角形，波幅正處於持續收窄狀態。由於原油價格尚未穩定，若美元/加元能企穩於1.3760支持(由2月21日低位1.3199至3月19日高位1.4665上升浪的61.8%斐波那契回吐水平)之上的話，後市很大機會再度上探1.4100，甚至是1.4300水平。

交易策略方面，早前於3月30日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元下跌至1.3920-1.3940區域買入，上望1.4100，跌穿1.3895止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供