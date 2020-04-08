國際財經 港股直擊 即巿股評

全球疫情未受控，美股繼續玩飄忽，隔晚道指大升937點，高見23617，收市離奇倒跌26點，日升日跌已成為新常態。

觀乎標普500指數，經過周一急升過後，終於升穿是次下跌浪的反彈0.382(圖一)，即2650點，上日一度曾再升3.7%，高見2756，與反彈黃金比率0.5(現處2792)及筆者反彈目標2822，仍有些微距離，故此相信美股只是大幅震盪，後市仍能反覆再上。

等股市再升買美滙ETF

不過，聯儲局出到無限QE，但債息依然未有大幅回落，例如美國投資級別的BBB債息，與十年期美國國債息差依然高企(圖二)，連投資級別債券ETF LQD，亦出現死亡交叉訊號(即50天線跌穿200天線，圖三)，顯然唔好以為全球股票市場可重返牛市，此刻只喺一個大型反彈市。

面對此時此刻，美元荒依然未有解決，亞洲市場股滙債有冧檔危機，揸金依然是首選，買美元亦是值得吸納，例如可考慮買入USDU呢隻追蹤彭博BBDXY的ETF，BBDXY與傳統的美滙指數(DXY)有好大唔同，因DXY未有納入新興市場貨幣，但BBDXY有計及人民幣、韓圜、印度盧布(圖四)等等，更貼地反映美元行情，建議當標指彈到0.5黃金比率樓上，分段吸納USDU。

小心好醫生跟Teladoc耷頭

過去數月本欄相當好彩，去年第四季揸住維珍銀河爆升上太空，於今年2月在40美元叫大家落車袋袋平安，之後到ZOOM發威，在2月中開始大跌市時逆市爬升，由推介85.79美元升到151.7美元，但上周建議大家「再揸無謂落袋暖胃」，隨即股價大幅回落。

今期又有一個呼籲，就是小心平安好醫生(01833)股價，此股是筆者在業績公布後，於2月12日納入本欄黑馬股名單，但此股卻由2019年10月10日突破在去年3月18日52.8元阻力後，一路持續攀升，以今日收市價86.5元計，累積大升63.8%，加上今年難有盈利，在市況不穩下，市銷率已升到10倍，估值確實不平。

此外，美國同類做遠程醫療股份Teladoc(TDOC)，股價走勢亦正在耷頭(圖五)，好醫生走勢與Teladoc有幾分相似，況且好醫生最近急升，唔排除與對手微醫上市做勢有關，現正喺減持的時候！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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