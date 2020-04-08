國際財經

歐盟各國財長未能就一項旨在減少新冠疫情經濟衝擊的戰略援助方案達成共識，將於周四稍後繼續會議。

歐羅集團主席沈德諾(Mario Centeno)周三早上稱，在經過16個小時討論後，各方已經接近達成協議，但還差一些，會議將在明天繼續。

路透引述外交消息人士及多位官員表示，意大利和荷蘭對於歐羅區為各國政府提供信貸，來應對疫情該附帶那些條件存在歧見，導致5000億歐羅援助方案的推進卡關。

另有外電指出，各財長還在有關聯合聲明中暗示可能發行聯合債券的措詞上意見有異。