國際財經

歐盟各國未能就經濟復甦計劃達成共識，加上投資者關注石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)本周開會能否帶來油價休戰的好消息，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下跌。

截至本港時間下午3時39分，英國富時100指數報5644點，挫59點或1.05%；德國DAX指數報10286點，跌70點或0.68%；法國CAC 40指數報4369點，升68點或1.54%；意大利富時MIB指數報17208點，挫203點或1.17%。

道指期貨暫報22540點，升49點。

歐盟各國財長未能就一項旨在減少新冠疫情經濟衝擊的戰略方案達成共識。路透引述消息人士表示，意大利和荷蘭對於歐羅區為各國政府提供信貸來應對疫情該附帶那些條件存在歧見，導致5000億歐羅援助方案的推進卡關。

另外，OPEC+將於周四開會，外界稍早預料可達成至少每天減產1000萬桶的協議。有外電報道指，OPEC+正在討論從5月開始減產，至少持續到7月底，最終減產幅度將取決於美國、加拿大、巴西等願意減產的數量。不過，美國暗示無意參與原油減產。能源部發表聲明，稱即使政府不採取行動，預計美國的產量將每日減少200萬桶。

油價攀升，因投資者寄望OPEC+會議將討論減產以提振油價。紐約原油期貨現時每桶報24.74美元，升1.11美元或4.7%；倫敦布蘭特期油報32.46美元，升0.59美元或1.85%。

美國能源資訊局將公布官方庫存數據，市場預期其統計得出的上周原油庫存將增加840萬桶，汽油與精煉油庫存分別增加540萬桶與減少50萬桶。