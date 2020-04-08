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今日 15:14 國際財經

疫情衝擊 花旗降全球經濟預測至收縮1.6%

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疫情持續，花旗下調今年全球經濟增長預測，由2月份估計的增長2.5%，降至收縮1.6%。

疫情由中國擴散至歐洲與美國，歐美相繼封城鎖國，全球產業鏈斷鏈風險增加，加深經濟衰退的憂慮。花旗因而下調2020年全球經濟增長預測，其中，中國由增長5.3%降增長2.4%；已開發國家由增長1.4%下調至收縮3.6%；新興市場由增長3.9%降至增長1.1%；美國由增長2%降至收縮0.5%；歐洲由增長1%，降至收縮8.4%。

花旗認為，投資者不需要恐慌性拋售，建議採取防禦性投資及適度配置投資等，尋找投資契機。

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