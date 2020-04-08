歐美的新型冠狀病毒疫情略有緩和跡象，市場趨向審慎樂觀，亞太區股市個別發展。
日本2月核心機械訂單表現勝預期，市場避險情緒降溫，日本股市連升4日。日經平均指數收報19353點，漲403點或2.13%。
日本內閣府數據顯示，2月核心機械訂單按月增加2.3%，優於市場預期的下滑2.7%；按年則下滑2.4%，跌幅略勝預期的跌2.9%。
南韓股市則下跌，韓國首爾綜合指數收報1807點，跌16點或0.9%。
澳洲股市亦受壓，澳洲普通股指數收報5258點，跌42點或0.8%。
今日 14:51 國際財經
歐美的新型冠狀病毒疫情略有緩和跡象，市場趨向審慎樂觀，亞太區股市個別發展。
日本2月核心機械訂單表現勝預期，市場避險情緒降溫，日本股市連升4日。日經平均指數收報19353點，漲403點或2.13%。
日本內閣府數據顯示，2月核心機械訂單按月增加2.3%，優於市場預期的下滑2.7%；按年則下滑2.4%，跌幅略勝預期的跌2.9%。
南韓股市則下跌，韓國首爾綜合指數收報1807點，跌16點或0.9%。
澳洲股市亦受壓，澳洲普通股指數收報5258點，跌42點或0.8%。
|下一篇：
|外交部冀中美相向而行共同抗疫
|上一篇：
|葉劉促追究罷工醫護 被指文革式批鬥