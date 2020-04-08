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今日 11:11 國際財經

日產及本田美國員工放無薪假

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新冠疫情衝擊日本車廠在美國的生產線。日媒報道，日產汽車打算讓美國約1萬名工人放無薪假，本田汽車亦準備實施無薪假，其美國工廠逾半員工受影響。

日產在美國共有3個廠房，位於田納西州及密西西比州。因疫情已於上月20日起停止生產，原定停產至4月6日，現已延長至4月下旬。

日產此外還將暫時解僱英國工廠約6000名員工的一大半，以及西班牙約3000名員工。

另外，本田於美國的工廠停產至5月1日，約兩萬名員工中逾半將放無薪假。據報，本田的補償工資截至4月12日的，之後將利用當地政府的補貼。

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