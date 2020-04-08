社交媒體Pinterest公布，預期第一季收入介乎2.69億至2.72億美元，優於分析員預期的2.67億美元。消息曝光後，該公司股價在市後時段升13%。
Pinterest表示，3月中以前的收入表現符合集團一貫預期，但其後出現逆轉，但即使如此，主要廣告市場情況尚算穩定。
該公司又預期，首季末的活躍用戶數量介乎3.65億至3.67億個，優於分析員預期的3.53億個。集團估計，3月底手頭現金為17億美元，而且可動用信貸額為5億美元。
該公司將於5月5日公布首季業績。
今日 09:14 國際財經
社交媒體Pinterest公布，預期第一季收入介乎2.69億至2.72億美元，優於分析員預期的2.67億美元。消息曝光後，該公司股價在市後時段升13%。
Pinterest表示，3月中以前的收入表現符合集團一貫預期，但其後出現逆轉，但即使如此，主要廣告市場情況尚算穩定。
該公司又預期，首季末的活躍用戶數量介乎3.65億至3.67億個，優於分析員預期的3.53億個。集團估計，3月底手頭現金為17億美元，而且可動用信貸額為5億美元。
該公司將於5月5日公布首季業績。
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