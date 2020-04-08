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今日 09:06 國際財經

亞太股市全線向下 日股最新挫163點

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隔晚美股先升後回，道指跌26點或0.12%，報22653點；標普500指數跌0.16%；納指跌0.33%。亞太股市今早全線向下。

日本日經225指數最新跌163點或0.87%，報18786。日本首相安倍晉三昨日宣布，包括東京和大阪在內的7個都府縣今日進入緊急狀態。

南韓KOSPI指數最新報1811點，跌11點或0.65%。

澳洲普通股指數最新跌64點或1.22%，報5236。紐西蘭NZX50指數最新跌14點或0.15%，報9795點。

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