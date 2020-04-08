國際財經

歐洲央行公布，在新型冠狀病毒疫情危機期間，放寬抵押品要求，方便銀行透過再融資操作以極低利率借入資金，以提高銀行的放貸能力，央行則要承受更高風險。

歐洲央行管理委員會召開特別會議後宣布一系列措施，包括接納信貸質素較低的資產作為抵押品，如無抵押債務與政府支持債務，接受垃圾級希臘政府債券作為抵押。歐央行亦會降低有關抵押品的扣減率。

歐羅區正陷入深度衰退，外界擔心銀行停止放貸，令原本可以繼續營運的企業呈破產危機。歐央行坦言，暫時提高其風險容忍度，以支持對經濟的信貸。