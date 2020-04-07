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法國死於肺炎人數突破一萬 連升兩日



法國周二公布，感染新冠病毒死亡人數突破一萬，成為全球第四個過萬人死亡的國家，數字連升第二天。意大利單日新增604人死，為3月13日以來最少，累積增至17127人。西班牙新增743人亡，較前一天多。據Worldometers統計，全球新增確診78264宗，累積增至超過142.4萬；重災區美國再增27583人確診，累積增至超過39.45萬。全球死亡個案新增7238萬，累積81892人不治；其中美國累積12748人死，當中紐約州佔5489人，單日新增731人去世。

華府冀增撥1.95萬億 支援中小企紓困計劃



美國財長努欽稱，尋求國會向中小企紓困計劃增撥2500億美元；參議院多數黨領袖麥康奈爾另外稱支持增撥資金。白宮官員稱華府本周將敲定航空公司援助方案，估計未來4周至8周解封經濟。

美股收市輕微倒跌 道指曾飆937點



歐美新冠肺炎疫情持續緩和，刺激美股道指高開後曾飆937點或4.13%，不過，全球經濟衰退疑慮未消除，道指收市反覆轉跌26點或0.12%，標指回吐0.16%，納指下跌0.33%。波音股價回吐4.8%；DOW則高收5.8%，高盛抽升4.9%。

武漢凌晨解除離漢通道管制 車輛駛出高速路口



湖北武漢周三凌晨解除離境管制，標誌着封城76天後終於打開城門。鐵路部門預計即日有5.5萬多名旅客坐火車離開武漢。

貝索斯蟬聯全球首富 馬雲位列17



《福布斯》年度全球富豪榜三甲位置，依次為亞馬遜的貝索斯、微軟蓋茨及LVMH主席阿爾諾；阿里巴巴(09988)馬雲及騰訊(00700)馬化騰分別位列17及20位。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普：幸拒絕世衞建議，無放鬆對華疫情限制，又指世衞偏袒中國。

￭ 美元尾段兌歐羅跌0.92%，兌日圓挫0.36%。美滙指數下滑0.73%，報99.95。

￭ 紐約期金曾高見1742.6，收市倒挫0.6%，每盎斯報1683.7美元。

￭ OPEC+周四開會料達成減產協議，布蘭特期油收市反覆跌3.6%，紐約期油挫9.4%。

￭ 泛歐Stoxx 600指數收市升1.88%，英國股市升2.19%，法國進賬2.12%，德國上揚2.79%。

￭ 通用電氣據報獲華府批准向中國供應飛機引擎。

￭ 愛奇藝遭沽空報告狙擊，稱其誇大營收和訂閱量，股價曾跌逾13%，收市倒升超過3%。

￭ 華遠集團前董事長任志強涉嚴重違紀違法，正接受當局紀律審查和監察調查。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24088點，較昨日恒指收市低水165點。

￭ ADR港股比例指數報24029，較港低223點。

￭ 聯通(00762)北京5G用戶破100萬。

￭ 保德國際(00372)以1.81億元售保華集團(00498)約19.57%股權。

￭ 迪生創建(00113)出售阿里巴巴美國存託股份，套現約7590萬港元。

￭ 奧園(03883)以現金11.6億人民幣，購京漢實業(000615.SZ)約29.99%股權。

￭ 康希諾生物(06185)主要股東減持545萬股H股，佔已發行H股總數4.108%。

￭ 衞生署：周三起於機場抵港及沒有病徵者，須到亞洲博覽館留下深喉唾液樣本，作新冠病毒檢測。