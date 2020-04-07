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美國政府批准GE對華銷售飛機引擎

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路透引述通用電氣(GE)發言人稱，美國政府已經向GE頒授銷售許可證，GE獲准向中國供應飛機引擎，產品主要用於飛機製造商COMAC旗下C919型號民航客機。

今年較早時，美國政府仍未決定是否同意GE向中國供應CFM LEAP-1C引擎，令到C919客機能否在今年內投入服務成為疑問。GE自2014年起獲授予相關許可證。去年有媒體稱，華府部分官員指出，向中國出售飛機引擎可能危及國家安全。不過總統特朗普認為，出售引擎予中國並無問題。

美國商務部及白宮分別拒評上述消息。

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