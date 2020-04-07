今日 21:30
國際財經
美國財長努欽表示，他本周將開會，盡快敲定對航空公司的援助方案。
他接受霍士新聞台採訪時說，如有必要，他願向國會要求更多資金用於中小企業貸款。
受到消息刺激，波音盤前升近9%。
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