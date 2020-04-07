國際財經

上周五(4月3日)公布的美國3月非農就業人口大幅減少70.1萬人，是預期減少10萬人的7倍，另外失業率亦大幅增加至4.4%，遠高於預期3.8%及前值3.5%。由於美國過去兩周公布的首次申領失業救濟人數累計已近千萬，因此市場對非農數據反應不大，美滙指數基本維持於100.46至100.90之間窄幅上落。但一系列的經濟數據均已顯示新冠肺炎疫情對美國經濟造成了嚴重的負面影響，避險需求為金價提供了一定的支持。倫敦金繼上周四大漲1.4%後，在上周五微升0.22%至1617.29美元收市，收復上周初以來的大部分跌幅。

更重要的是，本周一(4月6日)市場傳出消息指，美國將會推出新一輪經濟刺激計劃，其規模將至少為1萬億美元。只要金融市場沒有出現大規模的恐慌性拋售，黃金將會繼續受惠於實質負利率、避險需求及貨幣政策、財政政策的進一步刺激，故消息傳出後，倫敦金於周一大漲60美元至1668.59美元，並連續4日錄得上升。

但值得留意的是，近期倫敦金的波動性仍然甚高，雖然今日(4月7日)金價進一步升至1672.67美元，創3月10日以來的近一個月新高，但很快大幅回落，一度大跌逾25美元至1644美元附近，目前金價則反彈至1653美元附近。

技術分析方面，倫敦金於3月底大幅回落80美元後，成功企穩1568美元水平之上並連升4日，今日金價已升至1672.67美元，創近一個月新高。後市金價或可形成上升旗形，再度重展大型升浪，重返1700美元水平上方甚至挑戰1800美元水平(上升旗形量度水平)。

交易策略方面，短期內待倫敦金下跌至1609-1611美元區域買入，上望1670美元，跌穿1605美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供