國際財經

多個新型冠狀病毒重災區的死亡率有所放緩，加上市場憧憬產油國暫停價格戰，帶動歐洲股市中段升逾2%，道期漲逾800點。

截至本港時間傍晚6時31分，道指期貨暫報23368點，升880點。英國富時100指數報5733點，漲151點或2.69%；德國DAX指數報10465點，漲392點或3.9%；法國CAC 40指數報4491點，漲145點或3.35%；意大利富時MIB指數報17743點，漲704點或4.13%。

俄羅斯能源部發言人表示，俄羅斯確認將參與周四(9日)的主要產油國OPEC+會議。一名石油出口國組織(OPEC)的消息人士指出，OPEC及其減產盟友(OPEC+)周四磋商協議的最終減產幅度，將取決於美國、加拿大、巴西等願意減產的數量。另外，二十國集團(G20)能源部長們將於周五召開一次特別視頻會議，以確保能源市場穩定。

美國總統特朗普稱，OPEC並未敦促他考慮要求美國生產商減產，以支持油價，但稱美國石油產量已經減少。能源部長布魯耶(Dan Brouillette)表示，在與沙地和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場份額的戰爭。

疫情方面，英國首相約翰遜因新型肺炎病情惡化，昨日進入深切治療部治療，內閣辦公室大臣高文浩指出，目前約翰遜繼續在深切治療部留醫，毋須使用呼吸機，但需要一些氧氣支援，而暫代首相職務的外相藍韜文會帶領國家抗疫。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報27.07美元，漲0.99美元或3.8%；倫敦布蘭特期油報34美元，漲0.85美元或2.87%。