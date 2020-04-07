國際財經

萬眾期待的蘋果5G版iPhone可能會推遲至今年12月才發布。

美國投行Wedbush分析師Dan Ives發表報告認為，5G版iPhone能夠按照原計劃於今年秋季推出的可能性只有10%至15%。

他指出，由於供應鏈問題持續存在，蘋果正常的規劃和設計過程也受到干擾，5G版iPhone需要推遲至12月才能發布。

上月24日，摩根大通分析師在報告中表示，蘋果可能會將新款iPhone的發布時間推遲一兩個月，因疫情限制導致的生產問題，以及部分停工可能導致5G網絡增長放緩。