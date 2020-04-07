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今日 15:47 國際財經

歐股早段漲3% 道期升逾400點

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新冠病毒疫情多個重災區的死亡率終呈放緩趨勢，加上市場憧憬產油國暫停價格戰，落實減產現曙光，刺激投資者重新入市，歐洲股市早段漲3%。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5749點，漲166點或2.99%；德國DAX指數報10437點，漲361點或3.59%；法國CAC 40指數報4482點，漲136點或3.14%；意大利富時MIB指數報17640點，漲601點或3.53%。

道指期貨暫報22908點，升420點。

沙地阿拉伯和俄羅斯的原油價格戰有望休戰。路透引述消息人士指，沙地和俄羅斯等主要產油國可能在周四會議上同意減產，但前提是美國必須參與減產。

俄羅斯主權財富基金RDIF行政總裁德米特里耶夫(Kirill Dmitriev)透露，沙俄很快可達成共識。克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，以幫助全球油市企穩。

美國總統特朗普稱，石油出口國組織(OPEC)並未敦促他考慮要求美國生產商減產，以支持油價，但稱美國石油產量已經減少。能源部長布魯耶(Dan Brouillette)表示，在與沙地和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場分額的戰爭。

疫情方面，英國首相約翰遜感染新型冠狀病毒入院後，突然傳出病情惡化，須送入深切治療部搶救。首相府發言人其後稱，約翰遜目前清醒，毋須使用呼吸機。但有報道指，院方在約翰遜進入深切治療部前曾向他提供氧氣。約翰遜已指示外相藍韜文，暫時代理他的職務。

油價走高，因在疫情肆虐全球經濟下，投資者期望全球最大產油國將會同意減產，但有分析師警告稱減產可能對提振需求幫助不大，抑制油價升勢。紐約原油期貨現時每桶報26.99美元，漲0.91美元或3.49%；倫敦布蘭特期油報33.94美元，漲0.89美元或2.69%。

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