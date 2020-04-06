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在新冠肺炎疫情肆虐下，網上短租住宿平台Airbnb宣布，最新獲得兩間私募基金提供合共10億美元(78億港元)資金。

根據公告，入股的私募基金分別是Silver Lake與Sixth Street Partners。他們認購Airbnb股本與債務工具。

Airbnb沒有提及最新一輪融資的細節，包括企業估值水平。路透上周報道，Airbnb內部估值較2017年的310億美元下調16%，至260億美元。

消息人士表示，Airbnb在今次入股安排上，沒有與兩間公司訂立任何特別的協議。