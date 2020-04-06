國際財經

市場憧憬新冠肺炎疫情緩和，美股三大指數周一大幅攀升，道指收市急漲逾1600點，大市在收市前10分鐘進一步發力，三大指數全日升幅擴大至超過7%。

道指收市報22679點，升1627點或7.73%；標普500指數收市報2663點，升175點或7.03%；納指收報7913點，升540點或7.33%。波音公司股價反彈19.07%，為升幅最大的道指成分股。金融股也表現強勁，美國運通反彈13.91%，VISA都上揚11.45%。

根據Worldometers統計數據，全球新型冠狀病毒確診病例增至超過131.23萬宗，造成逾7.26萬人死亡；其中，確診人數最多的國家仍是美國，累積確診超過34.98萬宗，死亡人數逾1.03萬人。但紐約州周日單日新增死亡人數少於前一天，總統特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。

特朗普:疫情現曙光

另外，美國能源部長布魯耶(Dan Brouillette)表示，在與沙地阿拉伯和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場分額的戰爭。

布魯耶稱，美國正在鼓勵今年20國集團(G20)的主席國沙地阿拉伯於本周末召集20國集團能源部長開會，並預計這將會發生。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，以幫助全球油市企穩；俄羅斯主權財富基金俄羅斯直接投資基金(RDIF)行政總裁Kirill Dmitriev指出，沙地和俄羅斯「非常、非常接近」達成協議。

(內容更新中)