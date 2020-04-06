國際財經

市場憧憬新冠肺炎疫情緩和，美股三大指數周一大幅攀高逾5%，道指中段暫飆升超過1200點，金融股帶領升勢。

截至本港時間凌晨約零時24分，道指報22255點，升1203點或5.72%；標普500指數報2630點，升141點或5.69%；納指報7778點，升405點或5.50%。美國運通股價反彈12.83%，VISA都上揚8.67%，高盛和摩根大通分別抽高6.99%和6.44%。Raytheon Technologies上漲13.80%，暫時為升幅最大的道指成分股。

根據Worldometers數據，全球新型冠狀病毒確診病例增至超過131.23萬宗，造成逾7.26萬人死亡；其中，確診人數最多的國家仍是美國，累積確診超過34.98萬宗，死亡人數逾1.03萬人。但紐約州周日單日新增死亡人數少於前一天，總統特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。

另外，美國能源部長布魯耶(Dan Brouillette)表示，在與沙地阿拉伯和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場分額的戰爭。

布魯耶稱，美國正在鼓勵今年20國集團(G20)的主席國沙地阿拉伯於本周末召集20國集團能源部長開會，並預計這將會發生。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，以幫助全球油市企穩；俄羅斯主權財富基金俄羅斯直接投資基金(RDIF)行政總裁Kirill Dmitriev指出，沙地和俄羅斯「非常、非常接近」達成協議。

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