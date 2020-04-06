熱門：

今日 00:26 國際財經

道指飆逾1200點 金融股帶領升勢

放大圖片

市場憧憬新冠肺炎疫情緩和，美股三大指數周一大幅攀高逾5%，道指中段暫飆升超過1200點，金融股帶領升勢。

截至本港時間凌晨約零時24分，道指報22255點，升1203點或5.72%；標普500指數報2630點，升141點或5.69%；納指報7778點，升405點或5.50%。美國運通股價反彈12.83%，VISA都上揚8.67%，高盛和摩根大通分別抽高6.99%和6.44%。Raytheon Technologies上漲13.80%，暫時為升幅最大的道指成分股。

根據Worldometers數據，全球新型冠狀病毒確診病例增至超過131.23萬宗，造成逾7.26萬人死亡；其中，確診人數最多的國家仍是美國，累積確診超過34.98萬宗，死亡人數逾1.03萬人。但紐約州周日單日新增死亡人數少於前一天，總統特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。

另外，美國能源部長布魯耶(Dan Brouillette)表示，在與沙地阿拉伯和俄羅斯能源部長磋商後，希望兩國能在本周結束爭奪石油市場分額的戰爭。

布魯耶稱，美國正在鼓勵今年20國集團(G20)的主席國沙地阿拉伯於本周末召集20國集團能源部長開會，並預計這將會發生。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯準備與其他石油出口國合作，以幫助全球油市企穩；俄羅斯主權財富基金俄羅斯直接投資基金(RDIF)行政總裁Kirill Dmitriev指出，沙地和俄羅斯「非常、非常接近」達成協議。

(內容更新中)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads