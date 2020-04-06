國際財經

美國總統特朗普稱疫情開始有曙光，加上有報道指俄羅斯及沙地非常接近達成減產協議，歐洲股市中段持續上揚，油價跌逾3%。

截至本港時間傍晚6時13分，英國富時100指數報5532點，升117點或2.17%；德國DAX指數報9949點，漲423點或4.44%；法國CAC 40指數報4306點，升151點或3.65%；意大利富時MIB指數報16891點，升506點或3.09%。

道指期貨暫報21782點，升825點。

石油出口國組織(OPEC)宣布，推遲原定周一與俄羅斯等盟友的緊急視像會議至周四，以便讓各方有更多時間作討論，收窄分歧。俄羅斯主權財富基金俄羅斯直接投資基金(RDIF)行政總裁Kirill Dmitriev對CNBC表示，就原油減產的討論，沙地和俄羅斯「非常、非常接近」達成協議。

疫情方面，全球新型冠狀病毒確診人數逾127萬人，死亡人數近7萬人。美國仍是最多確診人數的國家，有逾33萬人染疫，死亡人數近萬人。不過，紐約州周日單日新增感染新冠病毒後死亡人數少於前一天，特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。

數據方面，歐羅區4月Sentix投資者信心指數由3月的負17.1暴跌至負42.9，預期為負30.3，為有紀錄以來低位。

油價下滑逾3%，紐約原油期貨現時每桶報27.46美元，跌0.88美元或3.11%；倫敦布蘭特期油報33美元，跌1.11美元或3.25%。