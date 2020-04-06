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今日 18:00 國際財經

寶馬首季汽車交付量跌21%

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疫情拖累汽車銷售，寶馬(BMW)表示，集團首季汽車交付按年下降21%，至47.71萬輛；其中寶馬品牌汽車銷量跌20%，至41.18萬輛。

寶馬稱，公司今年初開局情況不俗，但到了2月份，疫情已導致在華銷量大幅下降；到3月份，疫情亦影響歐洲和美國的銷售，現時有約80%的歐洲零售店和70%的美國零售店處於關閉狀態。

該公司銷售及營銷主管諾塔(Pieter Nota)表示，在中國市場的新訂單現復甦跡象，集團會通過靈活調整產量，應對疫情對銷售的影響。

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