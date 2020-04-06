國際財經 即巿股評

美國3月份非農業職位勁減70.1萬個，創2010年以來首次下跌，美股上周五大跌365點，但今午俄羅斯與沙地突然又有偈傾，加上歐洲疫情有好轉跡象，美股道期大升過888點或4.2%，今晚開大機會甚高。

美股今晚雖然開大機會多，標普500指數若果今晚順利升穿保力加中線(2530點)，短期較大的阻力位依然是0.382，一旦連0.382也升穿，後市有望反彈到2882(圖一)，屆時筆者傾向減持，原因是擔心走勢類似1929年急跌後反彈走勢(詳細可重温揸金礦股對抗大蕭條)。

雖然全球央行一齊做嘢，但美元荒似乎未有緩和趨勢，尤其美滙指數竟然可以重上100樓上，加上亞洲新興市場債券息率與十年美債息差，依然有10.7個百分點差距(圖二)，同時美國投資級別以上債息與十年美債息差亦高(圖三)，明顯危機未解除。

上周一建議大家應趁高減持Zoom(ZM)，啱啱又遇著剛剛，突然爆出該股保安漏洞問題，以上周五收市價128.2美元計，已比上周一收市價150.88美元，大跌15%，連創辦人袁征亦表示，一旦再有差池，公司會玩完，此時此刻沽咗貨的朋友，當然唔好再落疊住！

至於本欄曾介紹的瑞幸(LK)，卻突然爆出造假，股價打回原形，元氣亦已大傷，現再討論已無謂，但從事件可領略投資一個硬道理，就喺一注獨贏好危險！

最後，值得留意金價，金價自3月16日一度急跌至1451美元後回升，執筆時更漲至1635美元，更踢穿由早1703美元延伸的下降軌，相信可以緩慢回升到1700美元水平(圖四及圖五)。

論金礦股估值，現價相當吸引，金價拼埋金礦股ETF GDX或小型金礦股GDXJ睇，GDX與GDXJ都大幅高過過往中軸，意味金礦股ETF不但被金價平，也未受投資者注意，現時值得落注。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、

三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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