國際財經 即巿股評

美滙指數於3月23日當周大幅回落，歐羅/美元亦受帶動於3月23日見底並展開反彈。直至3月27日，歐羅/美元已連升6日，滙價曾升至1.1144，創3月17日以來的10日新高。

然而，美滙指數自上周一(3月30日)展開反彈，並於上周四(4月2日)突破100關口至100.41。雖然於上周五(4月3日)公布的美國3月非農就業人口大幅減少70.1萬人，比預期減少10萬人差逾7倍，另外失業率亦大幅增加至4.4%，遠遜預期3.8%。不過美元似乎未受太大影響，反而錄得第三日上升並再次刷新高位至100.85，創3月26日以來的1周新高。歐羅/美元於上周五亦錄得連續5日下跌，滙價低位見1.0770，創3月25日以來的逾一周新低。

值得留意的是，近期美國新增確診新冠肺炎人數激增並成為全球確診病例最多的國家，美國政府因而擴大封鎖措施，令美國經濟活動備受衝擊。若美國的疫情於未來一段時間未有受控跡象的話，美元或會重新走弱並帶動歐羅/美元再次反彈。

技術分析方面，歐羅/美元於3月5日短暫突破周線圖的下降通道後急劇回吐，並於兩周內返回下降通道。其後滙價自3月下旬起大幅波動，雖然歐羅/美元自此的每周波幅幾乎皆接近500點，但仍然受制於下降通道之內。若歐羅/美元能企穩於下降通道底部1.0630水平之上的話，後市或有機會再次上探下降通道頂部阻力1.1100水平。

交易策略方面，我們根據3月26日策略於1.1000建立的歐羅/美元沽盤(下望1.0780，升穿1.1050止損)已於1.1050平倉，虧損50點。短期內待歐羅/美元下跌至1.0600-1.0620區域買入，上望1.1020，跌穿1.0550止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供