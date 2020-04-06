國際財經

美國總統特朗普稱疫情開始有曙光，市場憧憬歐美多國新增死亡人數及新增確診數字將放緩，加上外電突稱俄沙非常接近達協議，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報5575點，升160點或2.96%；德國DAX指數報9911點，漲385點或4.04%；法國CAC 40指數報4303點，升148點或3.57%；意大利富時MIB指數報16911點，升526點或3.22%。

道指期貨暫報21829點，升872點。

由於沙地與俄羅斯就石油出口的爭拗持續，石油出口國組織宣布，推遲原定周一與俄羅斯等盟友的緊急視像會議至周四。但其後美國媒體CNBC引述克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯與沙地已「非常、非常接近」達成一項石油生產的協議。

美國總統特朗普上周五與能源業界代表會晤後表示，將尋求方案解決能源業面對新冠肺炎疫情重創原油需求，以及原油供應大增的困境，日後可再度發出光芒。他重申，預期沙地阿拉伯與俄羅斯可以達成減產協議。但他強調，如果油價保持現狀，將徵收非常高的關稅，惟不認為目前需要這麼做。

國際能源署(IEA)署長比羅爾(Fatih Birol)則警告，即使OPEC+將達成大規模減產協議，但仍難以阻止原油庫存大升的勢頭。他促請發達國家討論穩定油市措施。

新冠病毒疫情方面，全球確診人數逾127萬，死亡人數近7萬人。美國仍是最多確診人數的國家，有逾33萬人染疫，死亡人數近萬人。不過，紐約州周日單日新增感染新冠病毒後死亡人數少於前一天，總統特朗普表示，看到美國新型冠狀病毒疫情正開始趨於平穩或穩定的跡象，開始見到隧道尾的曙光。

另外，英國首相府宣布，10天前確診感染新冠病毒的首相約翰遜因持續有病徵情況，周日已經入住醫院，但強調住院是為了審慎起見及進行更多檢測而作出的決定，而不是屬於緊急情況。

油價回吐逾1%，紐約原油期貨現時每桶報28美元，跌0.34美元或1.2%；倫敦布蘭特期油報33.74美元，跌0.37美元或1.08%。