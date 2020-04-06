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星推第三輪經濟援助 涉資276億

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外電報道，因應新型冠狀病毒疫情對經濟的打擊，新加坡宣布推出第三輪援助措施，涉及51億坡元(約275.74億港元)。

本輪援助措施包括向每位年滿21歲的居民會派發600坡元(約3244港元)；另外，190多萬名在職本地員工本月工資，一律獲政府再補貼七成半，上限是4600坡元。據悉，額外援助措施會令新加坡年度赤字擴至443億坡元。

今次將是新加坡政府兩個月內推出的第三輪援助措施，連同之前兩輪的措施，總撥款高達599億坡元，佔新加坡國內生產總值約12%。

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