國際財經

美國股市上周回落，反映華府推出紓困措施的利好效應逐漸減退，展望本周，美國股市周五是受難節假期，金融市場休息，而專家相信，本周的焦點將集中在新冠肺炎疫情消息，而美國就業數據也不容忽視。

回顧美國股市上周表現，受到新一輪企業裁員與就業數據欠佳的消息打擊，標準普爾500指數跌2%，收市報2488點。

展望本周，RBC美股策略師Lori Calvasina認為，市場態度將保持觀望，因為經歷了大升與大跌後，聯儲局已經竭力推行量化寬鬆措施，而美國政府開始落實紓困措施，市場人士現在希望看到疫情受遏止的消息，才可以消除最大的不明朗因素。因此，她認為，本周焦點將是各國的感染與死亡人數變化，尤其是美國。

其次是，以沙地阿拉伯為首的石油出口國組織與以俄羅斯為首的減產聯盟盟友之間的爭力。上周四，美國總統特朗普表示，期望沙地與俄羅斯可達成減產協議，推動油價顯著上升。有報道稱，油組與盟友(OPEC+)將於本周內開會，討論減產事宜，勢必成為市場焦點之一。

第三項是美國就業情況。上周四，美國公布前一周的首次領取失業救濟人數達660萬，而市場關注周三公布的同一數據是否更差。摩根大通經濟師Jesse Edgerton表示，預期本周的首領失業救濟人數可能超過700萬，但不排除較此更差的情況發生。

除了美國就業數據外，美國周四公布的消費者情緒指數，以及周五公布的消費物價指數，也是值得關注的數據，儘管周五是受難節假期。

高盛資產管理組合管理全球聯席主管Mike Swell認為，單一的數據可能不會對美國股市有明顯的影響，投資者希望看到的關鍵是，全球經濟何時重新啟動，尤其是企業對於招聘與資本開支的態度是否趨向保守。

第四項焦點，相信是美國聯儲局周三公布的上月議息紀錄。Swell認為，市場已經無須從議息紀錄了解息率變化的指向，反而應該希望從討論內容，探討聯儲局官員們對經濟前景的看法，以及資本市場是否有效運作等想法，因為這決定了聯儲局未來會否推出更多振興經濟的工具。

第五項焦點，相信是即將開始的藍籌業績期。雖然藍籌業績期正式啟動的時間不是本周，而是下周，但相信有更多企業將陸續公布撤回原先的業績預測。Calvasina表示，疫情對企業利潤的衝擊已經毋容置疑，問題只是藍籌公布的業績究竟有多差劣，而撤回業績的公告將是其中一項指標。雖然藍籌企業不大可能披露新的預測，但字裏行間可能看出端倪。

Refinitiv綜合市場預期顯示，分析員料美國藍籌首季盈利平均下跌5.5%。有關跌幅只是反映疫情開始在3月下旬重創經濟的事實。

Calvasina預期，美國股市將再下試3月23日創下的多年低位，因為市場仍未完全反映疫情的衝擊力度。有分析員已開始估計，美國次季經濟收縮三成，而三大指數可能稍後才反映有關情況。如果標指要跌49%才見底，屆時將可能見1727。

不過，她表示，按照其對客戶的私下調查，顯示投資者對於6至12個月期的股市前景仍然樂觀，因為他們認為聯儲局推行大型量化寬鬆措施，令到疫情對經濟的衝擊減弱，而創傷時間也較短。