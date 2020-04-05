國際財經

美國股市經歷大升大跌後，上周似乎進入整固期，專家相信，投資者正尋求合宜數據，作為美股本周市況變化的參考，而相關數據可能是新冠肺炎確診數據，或者傳統經濟數據等。

標準普爾500指數一度較今年高位大跌34%後，上周情況轉趨穩定，波幅開始減弱，只有少量藍籌創下一年低位，市場流通情況有所改善。

Truist/SunTrust Advisory Services首席策略師Keith Lerner認為，3月中以來的大升大跌情況已經告一段落，現時可能是回歸分析測市的傳統方式，但判斷疫情對股市衝擊的指標，可能不是一般市盈率指標，而是其他參考。

摩根大通美股技術策略師Jason Hunter認為，市場波動指標(VIX)可能是有關指標之一。根據他的分析，每當美國新增確診人數升逾10%，VIX便會顯著上升。如果真的如此，確診數據也可成為入市參考指標之一。

另外，有專家認為，傳統經濟數據也有其參考價值。上周五，美國公布3月非農業職位跌70.1萬個，較預期差，但與前一天公布的上周首領失業救濟人數660萬相比，兩項數據似乎有矛盾之處。

Boston Private高級基金經理Nancy Perez認為，數據的歧異性可能導致投資者誤判形勢，以為美國經濟可能是V型反彈，因此入市態度較積極，但一旦發現可能是U型反彈，大市升勢可能逆轉。