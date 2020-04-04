國際財經

新冠肺炎疫情爆發以來，美國出現首宗銀行倒閉個案。

聯邦存款保障機構(FDIC)宣布，已經接管位於西弗吉尼亞州的小型銀行The First State Bank of Barboursville。西弗吉尼亞州的金融機構監管部門較早時關閉該銀行。

First State Bank旗下有4間分行，集團資產總值為1.52億美元。根據公告，MVB Bank將接管First State Bank的1.395億美元存款，4間分行周一起將易名MVB Bank，冀繼續經營。