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儲局官員:美國就業數據或變得更差

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有聯儲局官員認為，受到新冠肺炎疫情衝擊，美國就業數據可能會變得更加差。

美國勞工部較早時公布，3月非農業職位減少70.1萬個，市場預期減少10萬個，為2010年以來最差表現；失業率為4.4%，預期為3.8%。

里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin接受外電訪問時表示，在疫情衝擊下，美國就業數據可能變得更差，其後才好轉。

Barkin認為，美國基準利率可能要保持現時接近零水平一段時間，待經濟復蘇後才有可能回升。他同意，接近零的利率水平並不健康。

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