國際財經

美國勞工市場在新冠肺炎疫情衝擊下受重創，繼周四的首次申領失業救濟人數飆升至664萬後，周五公布的3月份非農業職位勁減70.1萬個，是2010年以來首次下跌，代表非農職位長達113個月的增長期畫上句號，進一步證明經濟衰退逼近。道指早段反覆微升34點，全日最高見21447點；其後向下，跌幅逐步擴大至550點，全日低見20863點，標指和納指也曾挫逾2%。

失業率飆至4.4%超預期

美國最新失業率亦從3.5%的50年低位跳升到4.4%，是2017年以來最高，遠超預期的3.7%。有分析師估計，未來幾個月可能大漲至10%以上。平均時薪按月增約0.4%，按年增3.1%，兩者均高於預測。

市場普遍預期非農業職位減少10萬個左右，摩根士丹利估得最準，料減70萬個。在疫情爆發前，非農職位平均每月增加20萬至30萬個，2月份增加27.3萬個。

今年3月份減少的70.1萬個職位，與2009年3月暴跌80萬個的最高紀錄仍差10萬，但預料這個紀錄下個月就會被打破。

瑞信指出，最新數字無法捕捉過去幾周勞工市場發生的劇烈變化，認為5月8日公布的4月份數據將相當令人震驚。穆迪分析預測，4月會減少1000萬至1500萬個職位，牛津經濟研究院更估計會狂減2000萬個。

連日公布的就業數據均遜預期，道指周四雖然反覆高收469點，周五開市後反覆受壓，收市仍挫360點或1.69%，報21052點。標指和納指分別跌1.51%和1.53%，收報2488點和7373點。醫療保險股UnitedHealth股價下滑4.66%，為跌幅最大的道指成分股；美國運通和VISA也分別插水4.00%和3.53%；摩根大通和高盛分別回吐2.92%和1.86%。科技股方面，IBM和思科分別倒退3.33%和1.86%，蘋果下挫1.44%。另外，波音逆市反彈1.02%，藥業股輝瑞(Pfizer)抽升2.31%，為表現最強的道指成分股。

歐洲方面，英德法意西5個歐洲最大經濟體的3月份服務業採購經理指數(PMI)均錄得歷來最大單月跌幅，導致歐股全面下滑，泛歐Stoxx 600指數跌0.97%，法股較傷，下跌1.57%，英股和德股分別跌1.18%和0.47%。亞股繼續疲弱，日股近乎平收。

油價續飆逾一成

投資者買入美元避險，美滙指數尾段升0.43%，報100.61，美元兌歐羅和日圓分別升0.44%和0.52%，兌歐羅報1.0809美元，兌日圓報108.45日圓。儘管美元上揚，但金價仍有避險支持，收市升0.5%，每盎斯報1645.7美元。美10年期債息升0.3個基點，報0.598厘。財政部短期債券發行量本周創新高，總額達到3190億美元，顯示政府開始為其龐大經濟方案集資。

市場繼續憧憬沙地阿拉伯和俄羅斯可達成減產協議，隨後俄國媒體指總統普京認同減產，布蘭特期油及紐約期油收市分別飆13.9%及11.9%，每桶報34.11美元及28.34美元。