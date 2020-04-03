國際財經

美國3月非農職位減少70萬個，為2010年以來最差，美股周五受壓，道指中段反覆滑落逾500點，失守21000關，三大指數的跌幅都超過2%。金融股受壓。

截至本港時間凌晨約1時47分，道指報20928點，跌485點或2.27%；稍早時盤中暫時低位觸及20874點，跌幅達到538點。標普500指數現時報2470點，跌56點或2.22%；納指報7316點，跌170點或2.28%。醫療保險股UnitedHealth股價下滑11.34%，暫時為跌幅最大的道指成分股；其他金融股也回軟，美國運通和VISA分別插水4.64%和3.74%；高盛和摩根大通分別回吐3.59%和2.30%。波音則逆市反彈3.91%，暫時為表現最強的道指成分股。

美滙呈強 油價續抽高

美元延續強勢，ICE美滙指數上揚0.57%，報100.75。英鎊急挫1.24%，報1.2241美元。歐羅都倒退0.55%，報1.0797美元。日圓回落0.55%，退守至108.49兌一美元。

美國就業數據疲弱，部分資金流入金市避險。紐約6月期金先跌後回穩，收市微漲0.5%，每盎斯報1645.7美元；本周累計仍下滑約0.5%。

油市憧憬主要產油國減產，支持油價續上升，紐約5月期油抽升9.44%，每桶報27.71美元，盤中暫時高位見28.56美元。倫敦布蘭特6月期油抽高11.79%，報33.49美元，稍早時曾高見34.91美元。

數據方面，3月非農業職位減少70.1萬個，市場預期減少10萬個，為2010年以來最差的非農業就業數據；失業率為4.4%，預期為3.8%。此份調查主要涵蓋3月初，當時政府還沒有要求企業停工停產，進而迫使進一步的數百萬工人失業。

另外，美國3月ISM非製造業活動指數降至52.5，為2016年8月以來低位，預期為降至44；2月為57.3。