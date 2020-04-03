國際財經

美國總統特朗普預期沙地與俄羅斯將達成減產協議，惟市場對是否落實減產仍存疑，加上關注稍後公布的非農業職位數據，歐洲股市中段持續下跌，但布蘭特期油升逾9%。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報5418點，挫62點或1.13%；德國DAX指數報9529點，跌41點或0.43%；法國CAC 40指數報4178點，挫42點或1.01%；意大利富時MIB指數報16582點，挫255點或1.52%。

道指期貨暫報21007點，跌266點。

特朗普昨日在與沙地王儲穆罕默德和俄羅斯總統普京通電話後，於Twitter發文稱，預期沙地與俄羅斯將會每日減產約1000萬桶，更有可能多達1500萬桶。

另有報道稱，OPEC+將於下周一舉行網絡會議，討論減產措施，以應對石油市場的長期供應過剩，一名OPEC+代表稱，全球每日產量削減1000萬桶是現實目標。克里姆林宮方面稱，不會確認俄羅斯將參加下周一的OPEC+會議。

油價急升，紐約原油期貨現時每桶報26.56美元，升1.24美元或4.9%；倫敦布蘭特期油報32.73美元，漲2.79美元或9.32%。

數據方面，歐羅區3月服務業採購經理指數(PMI)終值為26.4，為紀錄以來的最低。法國3月服務業PMI終值從2月的52.5急降至27.4，低於初值的29，創調查以來低位。英國3月服務業PMI終值從2月的53.2驟降至34.5，創調查自1996年開始以來最大降幅。

美國稍後將公布3月非農業職位數據，市場料將錄得較預期為差的表現，失業率亦會上升。經濟師預期，3月非農業職位將減少10萬份。