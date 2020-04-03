國際財經

因口罩問題遭美國總統特朗普炮轟的3M公司表示，目前的需求已超出公司生產能力。

3M行政總裁Mike Roman接受《華爾街日報》採訪時指出，在今年新型冠狀病毒疫情大爆發之前，3M每月在全球製造5000萬隻N95口罩，大部分用於保護工廠工人免受金屬屑和其他侵害。此前，這樣的生產水平足以滿足醫療和工廠工人的需求，而現在公司出售的口罩中有90%都提供予醫務人員。

今年1月中旬，世界衞生組織報告了新冠病毒首宗死亡案例後，3M開始增加口罩的生產。截至3月中旬，3M口罩的全球產量翻了一番，達到每月近1億隻，在美國的兩間工廠每月產量達到3500萬隻。該公司稱，將在本月從其在中國的工廠進口1000萬隻口罩。

Roman指出，3M希望在明年將其全球口罩產量提高一倍。第一步是提高公司的閒置產能，第二步是擴大產能規模。

目前，3M和其同類公司每月在美國製造約5000萬個N95口罩，但這距離3月美國衞生部預估的每月需要3億個N95口罩來抵禦病毒仍有一段距離。

美國總統特朗普稍早宣布，已經引用《國防生產法》，下令3M公司生產口罩。他又炮轟3M，稱在看到該公司處理口罩生產的方式後，「我們今日重重地打擊了他們」，稱該公司將為此付出巨大代價。特朗普此舉主要是批評3M口罩外銷的行為。