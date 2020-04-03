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今日 16:34 國際財經

歐羅區3月服務業PMI終值降至紀錄低位

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IHS Markit公布，歐羅區3月服務業採購經理指數(PMI)終值為26.4，為此項調查1998年7月開始以來的最低。

期內，歐羅區綜合PMI終值為29.7，亦為此項調查開始以來最低。

法國方面，3月服務業PMI終值從2月的52.5急降至27.4，甚至低於初值的29，創1998年開始調查以來低位。綜合PMI終值降至28.9，2月為52。

德國方面，3月服務業PMI終值為31.7，暗示失業率自2009年以來首次上升；綜合PMI終值為35。

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